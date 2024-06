PORTO SAN GIORGIO Maranza nel mirino, scovati due degli aggressori dell’automobilista che era stato picchiato lo scorso mese di aprile. Si tratta di un residente che era giunto nel parcheggio per posteggiare l’auto fra viale della Vittoria e via XX Settembre, proprio dietro l’Arena Europa: preso di mira e ostacolato da un gruppo di ragazzi, era poi stato malmenato appena sceso dall’auto. Le indagini si sono subito concentrate su alcuni gruppi di giovanissimi (sia italiani che stranieri di 2ª e 3ª generazione) che, il più delle volte, complice anche l’abuso di alcol o droga, sono dediti ad aggressioni, risse e atti vandalici. I due giovani del branco finora rintracciati sono entrambi 18enni, uno nato in Tunisia e uno in Senegal, gravati da altri precedenti. Tra l’altro i militari dell’Arma hanno già pianificato altri servizi di presidio e controllo dei luoghi di aggregazione, coinvolgendo i reparti speciali dei carabinieri (in particolare il Nucleo cinofili di Pesaro, il Nas di Ancona e l’Ispettorato del lavoro di Ascoli) per dare risposte concrete alla richiesta di sicurezza avanzata dalla cittadinanza.

I numeri

Solo dall’inizio di giugno, nella prima settimana, sono stati effettuati quattro servizi straordinari nei weekend, tutti dedicati a Porto San Giorgio, con l’impiego di circa 40 militari che hanno consentito di controllare finora 215 soggetti, di cui circa il 20% gravati da precedenti di polizia e 149 veicoli. Avviata anche un’azione di verifica sulle posizioni di singoli individui di interesse operativo per eventuali misure di prevenzione personali che saranno proposte al questore Luigi Di Clemente: i cittadini e gli esercenti sono invitati a collaborare con le forze dell’ordine segnalando i casi sospetti. Anche in questo modo sarà possibile evitare episodi come quello di aprile con l’automobilista che si è trovato di fronte il gruppo di ragazzi violenti che provocano le persone e non aspettano altro che il rimprovero per scatenare la loro rabbia. «Non mi facevano parcheggiare e quando sono sceso dall’auto sono stato aggredito», aveva raccontato la vittima del pestaggio, che aveva anche dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e trascorrere qualche ora in pronto soccorso per accertamenti, prima delle dimissioni con contusioni al setto nasale e alle costole. Forse c’era stato qualche scambio di occhiate e gesti quando l’uomo era ancora a bordo della vettura: nel momento in cui è sceso, non ha avuto il tempo di allontanarsi o di chiedere aiuto: il branco gli è stato subito addosso. Qualche spintone, poi calci e pugni che lo hanno fatto finire a terra. Il gruppetto si era rapidamente dileguato, mentre un conoscente aveva lanciato la richiesta d’aiuto e allertato il 118: in breve in viale della Vittoria erano arrivati i mezzi della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e i carabinieri.