Auto rischia di travolgere un bambino sul monopattino poi finisce la corsa contro un albero: ferito il piccolo

PORTO SANT’ELPIDIO - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in via Faleria. Alle 15 una Mercedes Station Wagon è finito contro una pianta per schivare un bambino di 10 anni che attraversava la strada sulle strisce pedonali con il monopattino. Un monopattino per bambini. Il piccolo era con il fratello più grande di pochi anni. Il monopattino è finito sotto la macchina.



Le escoriazioni

Anche il bambino ha avuto la prontezza di riflessi di spostarsi ed evitare l’impatto con la vettura ed è rimasto lievemente ferito, solo poche escoriazioni. E’ stato accompagnato all’ospedale di Fermo in codice verde. Sono stati momenti di paura per i due fratellini. Per i rilievi è intervenuta la pattuglia dei carabinieri e per i soccorsi l’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. La vettura è rimasta danneggiata, il cofano fuori asse. Chi ha assistito alla scena parla di miracolo. I due minori non accompagnati hanno passato un brutto quarto d’ora. Si richiede sempre più attenzione alla guida agli automobilisti, soprattutto dopo la diffusione di mezzi di locomozione urbani alternativi come, appunto, i monopattini elettrici e per bambini. Se ne vedono tanti in giro, sono comodissimi ma possono rappresentare un serio pericolo nel traffico cittadino. Da più parti si invocano regolamenti più rigidi per disciplinare gli spostamenti sulle strade.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 08:20

