FERMO - Chiusa l'uscita autostradale di Fermo - Porto San Giorgio per un'auto in fiamme. Ancora disagi nel tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto, in direzione sud. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Porto Sant'elpidio.

La situazione

Il casello chiuso dalle 18 è stato riaperto intorno alle 19.45, quando l'incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza