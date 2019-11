Porto Sant'Elpidio, arrestato l'autore dei furti su auto. Era diventato l'incubo di Sirolo

PORTO SANT'ELPIDIO - Martedì i Carabinieri della Stazione di Numana unitamente a quelli dell’Arma locale, hanno tratto in arresto un cittadino italiano 57enne, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il decorso 16 novembre dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Ancona, poiché ritenuto responsabile di furti aggravati su furti su autoauto, artt. 624 e 625 del Codice Penale.

L’attività investigativa condotta dall’Arma numanese permetteva di definire un quadro indiziario a carico del 57enne in ordine ai furti perpetrati il 6 ottobre 2019, in danno di tre auto parcheggiate in Sirolo, durante i quali veniva asportato denaro contante ivi custodito.

Derubati nei posteggi: condannata la gang della ruota bucata

L’indagato, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, che lasciavano le auto in sosta in parcheggi pubblici per fare surf nello specchio d’acqua antistante le spiagge di Sirolo, previa effrazione di una delle portiere, trafugava tutto ciò che rinveniva all’interno. L’ammontare della refurtiva, nei tre delitti, si aggira intorno ai mille euro.

Il prevenuto, che durante la fase dell’arresto nella località di origine ha tentato anche la fuga attraverso il balcone della propria abitazione, è stato associato presso la casa circondariale di Fermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA