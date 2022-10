Fermo, anziana dispersa: le ricerche proseguono senza sosta

FERMO-Proseguono incessanti ad Amandola le ricerche di un'anziana di 94 anni dispersa da ieri pomeriggio (25 ottobre) nella zona di via Aldo Moro.

Le forze in campo

In azione Vigili del fuoco da Fermo e Ascoli Piceno, con sei squadre, protezione civile, soccorso alpino e carabinieri. Stanno operando anche cinofili e droni dei vigili del fuoco. Le attività di ricerca sono andate avanti incessantemente per tutta la notte e sono in corso da oltre 20 ore. Era stato un conoscente della donna a segnalarne la scomparsa.