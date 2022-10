Schianto tra un camion e un'auto ad Amandola: ferita una ragazza rimasta incastrata tra le lamiere

AMANDOLA - I vigili del fuoco del distaccamento dei Monti Sibillini sono intervenuti in frazione Rustici, nel territorio comunale di Amandola, per lo scontro tra un camion ed un’autovettura. Tre le persone coinvolte e per una ragazza rimasta incastrata fra le lamiere è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. I vigili del fuoco oltre alla messa in sicurezza dell’intera zona incidentale hanno provveduto all’assistenza al velivolo atterrato nei pressi. Il camionista invece è stato trasportato all'ospedale Murri di Fermo ma non è in pericolo di vita.