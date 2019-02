Travolto da un'auto sulla strada "maledetta": soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - Incidente ieri mattina intorno a mezzogiorno sulla statale 78, in località Ponte di Callugo, conosciuta come “Tre ponti”, nel tratto tra Amandola e Sarnano. Un anziano è stato investito da un’auto mentre stava camminando lungo la strada. Chiamati subito i soccorsi sul posto si è recata immediatamente l’ambulanza della Potes di Amandola con il medico a bordo e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Montegiorgio. Dopo un primo accertamento i sanitari hanno allertato l’eliambulanza. E’ una zona pericolosa quella dove è avvenuto l’incidente, a circa un paio di chilometri dall’uscita da Amandola verso Sarnano, nella quale il sole non arriva quasi mai in tutto l’arco della giornata. Questo crea purtroppo problemi di asfalto che rimane quasi costantemente viscido, dovuto all’umidità che si crea, nonostante gli spargisale dell’Anas provvedano per evitare che il fondo si ghiacci.