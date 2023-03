AMANDOLA - La ricostruzione si rimette in carreggiata. L’ultima cabina di coordinamento integrata 2009 e 2016 ha approvato l’ordinanza che prevede l’intesa sul Piano per le strade dell’Appennino centrale: comprende 33 interventi per 958 milioni di euro, di cui 400 stanziati dalla Legge di Bilancio, 210 dal Mef e 178 previsti dal Piano nazionale complementare sisma.



Le cifre



Dei 958 milioni, i lavori già appaltati ammontano a 400 milioni, mentre la cabina ha disposto l’attuazione di opere per 558 milioni. Alle misure approvate, si aggiungono ora i 170 interventi già contenuti nel programma Anas e nelle programmazioni regionali. Un vasto piano che riguarda Marche, Umbria e Abruzzo e che dedica al Fermano un maxi stanziamento per le strade che partono (e portano) da Amandola, con l’ok ai tre stralci per i lavori sulla Sarnano-Amandola, per un totale di oltre 60 milioni, per gli interventi sulla Faleriense fra la stessa Amandola e Servigliano per quasi 85 milioni, e ancora, come novità, per la Amandola-Mozzano per 153 milioni. In sostanza le strade che collegano Amandola al Maceratese, tramite Sarnano; la collina e la costa fermana, tramite lo stralcio della Faleriense fino a Servigliano; e all’Ascolano, tramite Mozzano. La piccola capitale dei Sibillini, per la quale sono anche agli sgoccioli gli interventi per la bretella che evita di far passare in centro il traffico pesante, diventa sempre più strategica e ben collegata con le altre province.



Il commento



«Il miglioramento della rete viaria dell’Appennino centrale è imprescindibile per realizzare la rigenerazione economica di quei territori - dichiara Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione -. Proprio per tali ragioni gli interventi che abbiamo realizzato e il Piano per la rigenerazione viaria sono strategici in un’ottica che non sia solo di ricostruzione, ma di rilancio e realizzazione di un nuovo modello di sviluppo che vogliamo realizzare in quella grande area».