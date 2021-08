Apprezzato show del circo Takimiri nelle zone colpite dal terremoto del 2016

AMANDOLA - Il circo Takimiri ancora una volta al fianco delle comunità colpite dal sisma. Nei giorni scorsi gli spettacoli per “Marche in Vita”, progetto sostenuto da Mibact, Regione e Amat per rilanciare le città colpite dal terremoto del 2016.

Il circo veregrense ha allestito lo show di arte contemporanea, dedicato al mondo del rock, dal titolo “Black & White Circus, il Circo Rock”. In pista artisti professionisti impegnati in coreografie e costumi in un mix dato da temi classic e rock. Musiche coinvolgenti ed incredibili performance hanno coinvolto il pubblico in un’atmosfera divertente ed emozionante, regalando un momento di spensieratezza e leggerezza alle popolazioni. La tournée è transitata per San Ginesio, Palmiano e Tolentino, con la chiusura avvenuta, poco prima di Ferragosto, nel Fermano, con lo spettacolo in scena in piazza Risorgimento ad Amandola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA