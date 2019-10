Playstation, cellulare ed auto in regalo â€‹dall'anziana raggirata: fratelli a giudizio

di Francesco Massi

FERMO Due fratelli amandolesi di 23 e 28 anni sono stati rinviati a giudizio al tribunale di Ascoli per truffa aggravata “in concorso tra loro e con artifici e raggiri” nei confronti di un’anziana di 83 anni, anche lei amandolese.La decisione è scaturita nell’udienza preliminare, nella quale il giudice Rita De Angelis ha accolto la richiesta del pubblico ministero Mara Flaiani e dell’avvocato della donna Olindo Dionisi. Invece il non luogo a procedere era stato chiesto dagli avvocati dei due giovani Stefano Bastiani, Gianni Antonelli e Franco Ceregioli. Il dibattimento è stato fissato per il 24 febbraio 2020. La storia inizia nel 2016, quando il più piccolo dei due ragazzi sta svolgendo il servizio civile presso la Caritas.