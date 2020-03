Ritrovato nel catalogo di una casa d'aste il dipinto rubato nella villa 27 anni fa

AMANDOLA – Si risolve un mistero durato 27 anni. Era il 1993 quando dall’abitazione di una famiglia di origini nobiliari di Amandola veniva trafugato un dipinto del XVIII secolo, di autore sconosciuto, scuola italiana. Un’Estasi di Santa Teresa scomparsa nel nulla e ritrovata, grazie al brillante lavoro dei carabinieri, nel catalogo di una casa d’aste romana.

Il dipinto, messo a disposizione dal figlio di un antiquario ora deceduto, era in vendita dal 2018. Sono stati il comandante della compagnia di Fermo Roland Peluso e quello del nucleo operativo e radiomobile Serafino Dell’Avvocato, ad illustrare l’operazione. Tutto è partito da una “soffiata” arrivata al tenente Dell’Avvocato. «Ho prestato servizio al reparto speciale tutela del patrimonio culturale di Roma per ben 15 anni - racconta il militare – Un’esperienza prolungata che, unita alla passione che ho sempre avuto per l’arte, mi ha portato a mantenere contatti con questo mondo ed anche con gli ambienti della compravendita di articoli di valore». «Ora attendiamo il decreto di dissequestro – aggiungono il maggiore Peluso e il tenente Dell’Avvocato – Poi potremo restituire l’Estasi di Santa Teresa alla famiglia». Il valore del dipinto si aggira sui 20.000 euro.

