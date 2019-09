Quad si ribalta in strada il conducente è grave ricoverato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - E’ stato trasportato in eliambulanza a Torrette l’uomo, sui 60 anni, che ieri è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto mentre era a bordo di un quad. L’uomo era sul mezzo quando all’improvviso si è ribaltato riportando traumi e ferite multiple. Non appena è scattato l’allarme sul posto sono subito arrivati i soccorritori che dopo averlo stabilizzato sul posto lo hanno trasportato nel vicino ospedale di Ascoli dove è stato preso in consegna dai sanitari del Mazzoni che lo hanno sottopsto alle prime cure dle caso. Vista però la situazione clinica del ferito i medici ascolani hanno deciso per il suo immediato trasferimento al Torrette di Ancona dove è arrivato poco dopo a bordo dell’eliambulanza del soccorso regionale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che si è verificato in contrada Garulla di Amandola.