AMANDOLA - Nuova linfa finanziaria per il completamento esterno e interno del nuovo ospedale dei Sibillini arriva dalla Regione. Sul piatto ulteriori 12 milioni di euro che portano l’investimento complessivo per il nosocomio a 31 milioni e 460 mila euro. La risorsa è stata decisa dall’assessorato alle Infrastrutture guidato da Francesco Baldelli, in accordo con Guido Castelli, assessore uscente al Bilancio poiché eletto al Senato, e su impegno del consigliere regionale del fermano Andrea Putzu. Dunque un finanziamento corposo della giunta guidata da Francesco Acquaroli, che si aggiunge in modo sostanzioso al primo impegno finanziario. Infatti l’investimento iniziale è stato di 18 milioni e 800mila euro.

Di questi 13 milioni e 800mila messi a disposizione dalla Protezione civile regionale nell’ambito della ricostruzione post sisma e altri 5 che la giunta precedente, guidata da Luca Ceriscioli, aveva riversato per la realizzazione del nosocomio. Somma derivante da una donazione di aiuto post sisma alla stessa Regione, da parte della ditta Rosneft, compagnia petrolifera di proprietà in maggioranza del governo Russo. L’ulteriore finanziamento deciso dalla Regione servirà in parte per sopperire all’aumento dei costi di costruzione dovuti all’impennata dei prezzi dei materiali. Un’altra fetta sarà utilizzata per la conclusione definitiva e messa a punto della struttura in modo che poi sia pronta per il completo funzionamento, nonché per eventuali varianti di progetto necessarie affinché il fabbricato sia fruibile in maniera funzionale per tutti i servizi necessari all’ospedale.

«Un’opera cruciale per le comunità che abitano i territori interni del fermano-maceratese e l’area dei Monti Sibillini, simbolo di rinascita per l’intera regione», commenta Baldelli. Anche la minoranza del consiglio comunale del gruppo “Amandola è dei cittadini” rivendica il proprio impegno politico presso la Regione per giungere a questo ulteriore finanziamento per il neo nosocomio.