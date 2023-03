AMANDOLA - La realizzazione del nuovo ospedale dei Sibillini sta per vedere il traguardo. La consegna della struttura completata è prevista subito dopo l’estate di quest’anno, come comunicato dal settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica della Regione.



Il decreto



Il neo nosocomio è classificato come ospedale in zona disagiata, così come definito dal Dm 70/2015 ed è ripreso nel nuovo Piano sociosanitario. «Si sta lavorando affinché l’ospedale sia punto di riferimento per tutta l’area montana dei Sibillini – rimarca l’Ast Fermo - e assicuri un’adeguata ed efficiente assistenza sanitaria a tutto il territorio. In questo senso, la Direzione dell’Ast ha comunicato al settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica il planning dei trasferimenti dei reparti, che si articolerà in 4 step, secondo le procedure di autorizzazione ed accreditamento». Quindi le attrezzature medico-diagnostiche che andranno nella struttura. «Per quanto riguarda le tecnologie necessarie per i due nuovi ospedali di Fermo ed Amandola, il piano investimenti è stato completato ad ottobre 2021. È di questi giorni l’attivazione delle procedure per l’acquisto di una nuova Tac per Amandola, e quindi di due macchinari per la Radiodiagnostica, indispensabili per dare continuità ai lavori in corso. L’attenzione da parte della Regione Marche, e di conseguenza dell’Ast, nei confronti di Amandola e del territorio dei Sibillini è elevata. C’è piena consapevolezza che assicurare prestazioni sanitarie di qualità nell’area montana – conclude l’Ast - oltre ad essere doveroso nei confronti della cittadinanza, è strategico per il tessuto sociale ed economico della zona».

Il futuro



Quindi rassicurazioni importantissime per un territorio alle prese con tantissime difficoltà di servizi rispetto ad altri. Rassicurazioni, tra l’altro, che giungono dopo i timori sui tempi e i servizi avanzati da parte dell’ex sindaco Riccardo Treggiari.