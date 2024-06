AMANDOLA Fissato l’iter dei prossimi interventi per l’ospedale dei Sibillini. Dopo la fine dei lavori da parte della ditta, si passerà al passaggio di consegne dalla Regione all'Ast di Fermo tramite un percorso notarile. A quel punto si potrà procedere con le operazioni di autorizzazione e accreditamento della struttura. Il Gruppo di miglioramento istituito dall'Ast è al lavoro per terminare tutte le procedure propedeutiche proprio all'autorizzazione e all'accreditamento che avverrà tramite il Gruppo accreditamento regionale. La Regione ha messo a disposizione un primo importo da 3 milioni di euro circa, che sarà determinante per lo step di apertura della struttura che si stima possa avvenire entro la fine dell'anno.

Le tappe

Nel frattempo è stato definito il planning di tutto il percorso con lo spostamento della Rsa e della Risonanza magnetica, percorso che prevede anche l'arrivo di una nuova Tac già ordinata (effettuato anche l'ordine per due ecografi). Nel planning figura anche lo spostamento degli ambulatori e della relativa attivazione di quelli previsti nella struttura. Nel nuovo ospedale sono previsti anche ambulatori di medicina generale in stretta connessione con la continuità assistenziale garantita anche per i pazienti diabetici, dopo il pensionamento di Gualtiero Zega. Per ciò che concerne l'assistenza territoriale, l'Ast ha raggiunto un importante accordo con i medici di medicina generale che consente di garantire una più ampia copertura dell'assistenza territoriale stessa passando da un processo riorganizzativo della Guardia medica, del Punto di Primo intervento e del 118. Il processo è prodromico alla continuità H24 che si avrà con il nuovo pronto soccorso. Infine, con un finanziamento ad hoc, saranno terminate le sale per l'attività di day surgery, come da progetto condiviso con il Dipartimento Chirurgico. La medicina e la lungodegenza saranno un punto fondamentale per il nuovo ospedale. «In conclusione un lavoro quotidiano e puntuale - rimarca l’Azienda sanitaria - per il quale l'Ast ringrazia il Gruppo di miglioramento e la Regione che assiste con attenzione la direzione dell'Azienda nel percorso di apertura della struttura».