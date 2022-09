AMANDOLA - Si possono già tirare bilanci nettamente positivi per la stagione estiva, con ampia presenza di turisti e di stranieri nella zona montana e dell’alto entroterra. Ad essere poli di attrazione in primis, come sempre, il santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino, le gole dell’Infernaccio ed i sentieri verso la montagna e l’eremo di S. Leonardo con la chiesa ricostruita da padre Pietro Lavini, la natura, i sentieri dei Monti Sibillini, le tante iniziative. E’ già tempo però di prepararsi per accogliere turisti per i tanti eventi autunnali.

Le iniziative

Quest’anno segna il rilancio di tutte le manifestazioni, principalmente enogastronomiche, di prodotti tipici e dell’artigianato, alcune delle quali ferme anche da due anni a causa della pandemia. Infatti Pro Loco e amministrazioni comunali con le varie associazioni sono già in moto per organizzare i tanti eventi che riempiranno gran parte dell’autunno nelle varie località, da ottobre a metà novembre. Tutte trainate da prodotti della terra stagionali e territoriali, dalle castagne alle mele rosa dei Sibillini, dal miele alle noci, dai funghi ai tartufi e molto altro. Insomma un ritorno ed un rilancio di un periodo che vede tutti i weekend pieni di eventi e l’arrivo di migliaia di turisti, spesso di permanenza di uno o due giorni, ma che creano un gran movimento economico. Un calendario straricco.

Nel Fermano riaprono gli stand, dopo due stagioni di stop, Sapori d’Autunno a Montefalcone Appennino, manifestazione ormai storica, dedicata innanzitutto alla cucina di quest’area che conserva una cultura attenta al mangiar sano con ingredienti genuini. Il secondo fine settimana di ottobre. Domenica successiva, il 16, un gran ritorno: quello della castagnata di Smerillo, manifestazione tra le più antiche, dove si celebra la castagna, da degustare semplicemente o in tutti i suoi possibili utilizzi in cucina.



I mercati

Ancora castagne e tanti prodotti del territorio montano l’ultimo weekend di ottobre, il 29 e 30, spostandosi nel Piceno a Montemonaco, per la “Sagra Mercato della castagna”. Stesso fine settimana per “Sibillini in rosa” a Montedinove, evento tutto dedicato alla mela rosa dei Sibillini, con convegni, laboratori, show coking, esposizioni e mercato. Invece il 15 e 16 non solo castagne ma anche funghi, tartufi, formaggi, prodotti tipici dei Monti della Laga e artigianato nella Festa d’Autunno ad Acquasanta Terme. Torniamo nel Fermano i primi di novembre per la manifestazione regina del tartufo bianco pregiato dei Sibillini, Diamanti a Tavola, che torna quest’anno, dopo la ripresa post covid della scorsa stagione autunnale, con i primi due week end di novembre (5 e 6, 12 e 13). Ad iniziare il calendario, la prima domenica di ottobre, sarà, come sempre, la Fiera degli Uccelli di Comunanza.