Bomba d'acqua, strade interrotte, frane e danni nell'entroterra del Fermano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - Frane, smottamenti, manti stradali disastrati, allagamenti e coltivazioni distrutte. Non temporali ma autentiche bombe d’acqua e grandine di durata anche piuttosto lunga nell'entroterra del Fermano in queste ore di maltempo. Viabilità interrotta temporaneamente in più punti delle varie strade comunali e non, a causa delle frane, con fiumi di acqua e fango.Allagamenti e interruzione della viabilità temporanea nelle zone di S. Ruffino, S. Cristoforo, Marnacchia e Caccianebbia, verso il Fermano. Il Comune ha messo in moto una task force formata da propri mezzi e personale, con l’intervento di altre 3 ditte esterne.Situazione ancor più grave nel territorio di Montefortino, dove oltre all’acqua è venuta giù anche tanta grandine.