Crolla il ponteggio di un alloggio per terremotati: tre operai feriti, uno è grave

AMANDOLA - Grave infortunio sul lavoro ad Amandola, dove tre operai sono rimasti feriti nel crollo di un ponteggio: due hanno riportato fratture, il terzo, in condizioni più serie, è stato portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

L'incidente è avvenuto in un cantiere di "housing sociale" per la costruzione di alloggi per i terremotati e la ditta al lavoro sarebbe pugliese, così come i tre operai coinvolti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorritori del 118, i carabinieri ed il sindaco Adolfo Marinangeli.

