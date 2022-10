AMANDOLA - Tanta voglia di partecipare, da parte della popolazione, alla proposta, lanciata dal Comune, di costituire una Comunità Energetica. L’assemblea cittadina nella sala consiliare ha visto una notevole partecipazione di cittadini, commercianti e imprenditori.



Il termine

Il termine per le adesioni è stato prorogato a sabato e si prevede di arrivare ad oltre 150. Basta riempire un modulo e fornire copie di un documento d’identità a di qualche bolletta elettrica. Possono partecipare tutti i residenti nel Comune allacciati alla cabina elettrica primaria di Amandola. Quindi per il momento tutti gli utenti della città. Per le frazioni e le case sparse si prevede di ampliare la comunità energetica in una fase successiva. Non ci sono costi ma solo vantaggi. Infatti una volta costituita, la Comunità Energetica potrà portare bonus per la spesa energetica nelle tasche di coloro che hanno aderito per alleggerirei costi delle bollette. Però si tratta di prospettive di circa 2 anni per vedere i benefici. Un anno per far partire il progetto e poi altro tempo per entrare a regime. Il Comune ha dato incarico a Legambiente per la predisposizione della progettualità, l’attività legale e amministrativa per costituire la Comunità. Il progetto dovrà essere presentato entro il 20 novembre. Una volta accettato il comune avrà totalmente finanziato il costo per istallare i pannelli solari in tutti gli edifici pubblici di sua proprietà che poi produrranno energia elettrica. Gli aderenti potranno poi avere dei vantaggi nelle forme che saranno stabilite senza spendere un centesimo.

Il finanziamento

Il finanziamento totale dei costi per le apparecchiature e messa in opera riguarda tutti i Comuni dell’area del cratere del sisma 2016. «Invitiamo i cittadini ad aderire – dice il sindaco Adolfo Marinangeli – poiché nel medio termine ci saranno solo vantaggi e niente oneri per chi partecipa». Molti Comuni dell’area montana infatti si stanno attivando. Ma nell’immediato come si riesce a far fronte a queste mazzate di rincari che stanno tramortendo comuni, attività produttive e cittadini? “Il Comune di Amandola spenderà per quest’anno 130mila euro in più rispetto al 2021 per gli aumenti del costo per l’energia elettrica e il riscaldamento riguardanti tutti gli edifici pubblici e l’illuminazione pubblica, considerando i 1200 punti luce in tutta l’area comunale. «Abbiamo dovuto trovare i fondi per i costi aggiuntivi purtroppo stornando quelli destinati ad alcuni capitoli del bilancio – dice Marinangeli – ma abbiamo cercato di fare subito un primo piano d’intervento di risparmio, per tutto quanto sia possibile».

Gli interventi

Tra gli interventi la riduzione di circa un’ora e mezza al giorno il tempo di illuminazione pubblica. Abbassata di un grado la temperatura di scuole ed edifici pubblici per i riscaldamenti come previsto da decreto governativo. Poi accelerazione nel sostituire con le lampade a led l’illuminazione pubblica.