“Genitori non si nasce, si diventa”: stasera nella sala consiliare confronto su cibo e stili di vita

AMANDOLA - Ultimo appuntamento per la rassegna dal titolo “Genitori non si nasce, si diventa” voluta dall’amministrazione comunale di Amandola guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli e realizzata in collaborazione con Wega impresa sociale. Questa sera a partire dalle 21.30, sarà affrontato il tema “Educazione alimentare e stili di vita”, con Giulia Messere Ph.D. Human Sciences dell’Università di Macerata (nella foto), Filippo Sabattini psicopedagogista e formatore. Modera l’iniziativa il giornalista Raffaele Vitali.

Evento in presenza nella sala consiliare e in streaming. Discussi argomenti come l’educazione alimentare e l’importanza della connessione e continuità tra istituzioni, scuole, famiglie. L’esplorazione sensoriale a scuola e in famiglia: il progetto Edueat come esempio di approccio ludico-educativo al cibo sano e alle corrette abitudini alimentari. Le attività di ricerca-azione realizzate dall’università di Macerata con lo stesso progetto: in che cosa sono consistite e che tipo di realizzazione hanno previsto, quindi in particolare, in che modo sono state (e possono essere) coinvolte le famiglie.



Alcune attività pratiche che possono essere realizzate a casa insieme ai genitori con l’approccio ludico al cibo. I relatori terranno anche, previa prenotazione al numero di telefono 350 0827879, consulenze personali gratuite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA