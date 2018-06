Frana per le forti piogge pompieri in azione e disagi alla viabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - A causa di forti piogge nella zona di Amandola, una frana si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulla Strada provinciale 204 Lungo Tenna che è stata temporaneamente chiusa in attesa che vigili del fuoco e personale dell’Anas sgombrino le carreggiate dal fango che vi si è accumulato. Il maltempo si è concentrato principalmente nell’entroterra con diversi disagi soprattutto alla circolazione. Per fortunav non si registrano feriti.