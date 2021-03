Si ferisce al basso ventre con un colpo di fucile: ricoverato d'urgenza con l'eliambulanza

AMANDOLA - Paura ieri mattina sui Sibillini, a Garulla di Amandola, la frazione che si trova lungo la strada che salve verso la zona montana e nota per le scampagnate. Un anziano di 80 anni è rimasto ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco ed è stato necessario l’intervento da parte dell’eliambulanza di Torrette.



Tempestivo l’intervento del 118 e subito dopo l’arrivo di Icaro. Sul posto anche i carabinieri del reparto di Montegiorgio e i colleghi di Amandola per ricostruire quanto avvenuto. Sarebbe stato proprio l’anziano, della stessa Garulla, a lanciare l’allarme dopo essersi ferito con il fucile. L’arma, secondo quanto si apprende, è regolarmente detenuta. L’allarme intorno alle 10 di ieri mattina, girato dal 118 ai mezzi di soccorso. L’anziano ha riportato una ferita al basso addome ed è stato necessario l’intervento di Icaro che lo ha portato a Torrette. Dopo l’arrivo dell’eliambulanza, gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Viste la parte del corpo dove è rimasto ferito e l’età avanzata, il ricovero è in prognosi riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA