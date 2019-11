Beve per sbaglio un bicchiere di varechina: ragazza di 18 anni operata d'urgenza

AMANDOLA - Per sbaglio beve varechina, paura e corsa in ospedale per una ragazza di 18 anni, operata d'urgenza nella notte.

E' successo ieri sera intorno alle 23 ad Amandola: la ragazza, credendo che fosse acqua, ha bevuto alcuni sorsi da un bicchiere, che però era pieno di varechina. Immediatamente è stata colpita da violenti dolori all'addome, altrettanto immediatamente i genitori hanno lanciato l'allarme ai soccorritori del 118. La ragazza è stata portata d'urgenza all'ospedale Murri di Fermo, dove un equipe di gastroenterologia e chirurgia l'ha subito sottoposta ad un intervento d'urgenza in endoscopia. Ora la ragazza è ricoverata ed è fuori pericolo.

