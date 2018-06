Un disoccupato coltivava piante di marijuana, arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - I carabinieri di Amandola, coordinati dal Mar. Magg. Raffaele Petitto, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, un disoccupato di ventinove anni. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato nei pressi dell’abitazione 7 piante di marijuana, dell’altezza di un metro e venti. All’interno della casa, poi, sono stati rinvenuti e sequestrati sei vasi contenenti residui di foglie essiccate, materiale per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente e una vera e propria biblioteca che illustrava la corretta coltivazione della cannabis. L’uomo è stato quindi arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Fermo.