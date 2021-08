Non lo vedeva più nessuno: turista trovato in casa, era morto da molto tempo

AMANDOLA - Dovrebbe essere un turista pensionato della Biolerussia l’uomo trovato morto in una casa di campagna in contrada Vesciano, tra Amandola e Sarnano. Sembra che sia stato un affezionato del territorio dei Sibillini, dove veniva, da solo, per alcuni mesi all’anno. Dopo diversi giorni che non lo vedevano in giro alcuni abitanti della zona hanno dato l’allarme. L’uomo è stato trovato da carabinieri e vigili del fuoco morto in avanzato stato di decomposizione tale da non poter identificare la corrispondenza tra documenti e immagine facciale. Non ci sono praticmente dubbi sulle cause naturali del decesso.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA