AMANDOLA Ha l’aspetto del passaggio di uno tsunami elettorale, visto a freddo, il risultato delle comunali. La vittoria travolgente del sindaco uscente Adolfo Marinangeli, non lascia dubbi. Ben 267 voti di distacco dal secondo Lando Siliquini e 312 dal terzo Piergiorgio Lupi. Un’impresa storica e inaspettata da parte dello stesso sindaco riconfermato. Entrano in maggioranza Giovanni Annessi, Alessio Ciabattoni, Orfeo Cruciani, Roberto De Santis, Maria Rita Grazioli, Alessio Mariani, Sonia Pieragostini ed Enrico Sciamanna.

L’opposizione



La minoranza sarà formata da Lando Siliquini e Giulio Saccuti per la lista “Amandola Veramente”, poi da Piergiorgio Lupi e Marco Fiori per “Amandola Di Nuovo”. Quale il consigliere più votato? Per la lista vincente Giovanni Annessi, con 106 preferenze. Uno dei fedelissimi di Marinangeli, già assessore uscente al commercio e attività produttive, che potrebbe diventare vicesindaco. Sempre nella formazione del sindaco, al secondo posto assoluto e prima delle quattro donne è risultata Sonia Pieragostini, uno dei volti nuovi dei candidati consiglieri, scelta da 93 elettori. Non è stato ancora deciso nulla, ma questi due dovrebbero entrare in giunta e il primo anche come vicesindaco. In base alle preferenze, gli altri due potrebbero essere Alessio Mariani e Maria Rita Grazioli. Ma delle tre liste in competizione il titolo di “Mister Preferenza” spetta all’ex sindaco del passato Giulio Saccuti, candidatosi con Siliquini, che ottiene 119 consensi.



L’incontro



Intanto Marinangeli ieri, come primo impegno amministrativo, ha incontrato a Comunanza il neo sindaco Domenico Sacconi, su invito di quest’ultimo, per dar vita a una rinnovata collaborazione tra i due comuni, coinvolgendo anche gli altri, per rilanciare una visione territoriale delle azioni da portare avanti, insieme e in collaborazione, in più settori, per lo sviluppo dell’area montana, dai servizi al turismo alle attività produttive e altro. «La gente vuole che si faccia squadra per aiutare il territorio – dice Marinangeli – basta con le divisioni. Sono tanti i punti e progetti sui quali si può lavorare insieme. Amandola con altri comuni sta lavorando ad una Dmo dei Sibillini, organizzazione turistica nella quale è importante la partecipazione di Comunanza. Un asse tra i nostri comuni che vuole estendersi a tutti gli altri del territorio, che ha bisogno di muoversi unito. Avremo contatti periodici. Ho invitato Sacconi e tutti i consiglieri sabato prossimo ad Amandola».