Unione Comuni Valdaso, servizi in sinergia e interessanti prospettive: «In cinque si lavora bene»

ALTIDONA - Rilancio dell’Unione Comuni Valdaso. Struttura operativa e più servizi associati. La presidente Giuliana Porrà, sindaco di Altidona, annuncia: «Avremo un ruolo strategico in una fase molto importante». Altidona, Campofilone, Lapedona, Monterubbiano e Moresco, Comuni che continuano a far parte dell’associazione, vanno avanti, nonostante l’addio di Montefiore dell’Aso nel 2019 e di Pedaso nel 2020. La Porrà, assieme alla giunta dell’Unione, ha continuato a lavorare per dare incisività all’ente.



«Con gli assessori Gianfelice Angelini, Ercole D’Ercoli, Meri Marziali e Giuseppe Taffetani - ricorda - abbiamo lavorato su più fronti, con importanti risultati per consolidare questa realtà che dovrà essere capace di migliorare i servizi già in essere e soprattutto la propria capacità di progettazione». Dopo la vendita della vecchia sede, da ottobre 2019 i due dipendenti dell’Unione sono operativi nei locali dati in comodato d’uso gratuito dal Comune di Altidona, adiacenti alla residenza comunale, cosa che ha permesso «l’abbattimento dei costi fissi».

Diversi servizi sono stati aggiornati e potenziati, quali lo sportello Suap associato per i 5 Comuni che permette un risparmio sulle tariffe; una ditta specializzata si occupa di paghe e personale; l’assistenza informatica Halley; il Nucleo di valutazione associato; la transizione digitale in forma associata dal 2021. «Un servizio di fondamentale importanza - aggiunge - è quello associato di Protezione civile, che svolge un’attività di pianificazione e coordinamento dei primi soccorsi per i Comuni associati. Durante l’emergenza Covid è stato attivato il centro operativo intercomunale e sono state svolte attività di assistenza alla popolazione con il gruppo intercomunale di volontariato». Per il 2022 verranno associati nuovi servizi come la funzione commercio e la stagione teatrale.

