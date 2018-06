Comuni al voto: a P.S.Elpidio Altidona e Montegiorgio la sfida per il nuovo sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Finalmente ci siamo. Dopo mesi di campagna elettorale, di incontri e proposte avanzate da candidati sindaci e liste, la palla passa gli elettori. Oggi urne aperte dalle ore 7 alle ore 23 In tre Comuni del Ferrmano: a P.S.Elpidio, Montegiorgio e Altidona dove i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco.A Porto Sant'Elpidio alle urne 9.640 maschi e 10.205 femmine per 19.845 elettori suddivisi nelle sezioni di Fonte di Mare, Villa Baruchello-scuola Peter Pan, Corva, media Galilei, elementare Pennesi al Centro, elementare Cretarola, elementare di via Pesaro, media Marconi via Legnano, elementare Largo della Resistenza. Cinque i candidati sindaci che sono in corsa per la poltrona. Nazareno Franchellucci, sindaco uscente a caccia di un bis con il sostegno del centrosinistra. Cinque le liste della sua coalizione e 80 candidati in Consiglio. Candidato espressione di tre liste civiche Alessandro Felicioni, commercialista, sostenuto da Laboratorio Civico blu, Laboratorio Civico verde e Laboratorio Civico arancio e 48 candidati in consiglio.Con Giorgio Marcotulli, geometra, candidato sindaco del centrodestra, sei liste e 96 candidati. Moira Vallati, avvocatessa, è l’aspirante sindaco del Movimento 5 Stelle che ha messo in lista 16 persone mentre Francesco Pacini, operaio calzaturiero, è il candidato sindaco di Casapound, lista da 12 candidati. Alle 23, una volta chiuse le sezioni, inizierà lo spoglio delle schede.A Montegiorgio sono tre gli sfidanti: Michele Ortenzi centrodestra, Marco Ramadori centrosinistra e Gianluca Vecchi per il Movimento Cinquestelle. Anche Altidona ha tre sfidandi sindaco: Giuliana Porrà, Rino Ferreti e Monia Monaldi. A Montegiorgio e Altidona non è previsto il ballottaggio, quindi questa sera tardi si portranno avere i risultati con il nome del nuovo sindaco.