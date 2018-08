Malore fatale durante la vacanza: 16enne disabile muore nel camping

di Serena Murri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIDONA - Dramma a Marina di Altidona per un ragazzo disabile di 16 anni deceduto in un camping che si trova nella cittadina. Il ragazzo, residente a Roma, si trovava in soggiorno privato con una cooperativa sociale che già da anni portava i ragazzi in vacanza nella struttura ricettiva, che oltre ad andare al mare possono divertirsi nella piscina del villaggio.Purtroppo, il breve soggiorno si è interrotto bruscamente con un esito che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Sono ancora da accertare le cause che hanno portato il giovane alla morte, ma sembra che abbia avuto una crisi respiratoria dalla quale non si è più ripreso.