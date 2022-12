ALTIDONA - Non solo Covid, farmacie in trincea: ora scatta anche la fibrillazione per le nuove ispezioni in arrivo. Già nei giorni scorsi avevamo parlato dei problemi legati agli orari di lavoro e allo stress dei dipendenti, con un braccio di ferro sugli straordinari in particolare per le Comunali di Porto Sant’Elpidio. Attualmente l’attività di ogni farmacia è regolata da un complesso sistema di norme e leggi, come complessa è anche l’organizzazione dei controlli. Con l’avvio della sperimentazione per la “Farmacia dei servizi” - che coinvolgerà più di 270 farmacie nelle Marche - saranno previsti ulteriori controlli, ancora da delineare al meglio.

Cosa succederà? E come dovranno comportarsi i farmacisti? Questi ultimi cambiamenti hanno spinto Federfarma di Ascoli e Fermo, in accordo con Federfarma Marche, a promuovere un incontro dei titolari delle farmacie delle province sia di Fermo che di Ascoli, anche perché le Aree vaste hanno già annunciato la ripresa, dopo la parentesi per la pandemia, delle visite ispettive. La sede scelta per l’incontro è il Gran Caffè Malavolta a Marina di Altidona, in una posizione che i vertici di Federfarma giudicanmo baricentrica tra le due province. L’incontro è in programma per le ore 20.30 di giovedì. I lavori, aperti dalle considerazioni dei presidenti di Federfarma di Ascoli Patrizia Righetti e Federfarma di Fermo Paolo Sacripanti, vedranno presente anche il vicepresidente di Federfarma Marche Marco Meconi. Relatori saranno il responsabile del servizio farmaceutico dell’Azienda sanitaria regionale delle Marche Luigi Patregnani e Francesca Federici del Servizio Farmaceutico dell’Area vasta 4.