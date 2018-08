Perde il controllo e finisce con lo scooter nel canale di scolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIDONA - Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, sulla Valdaso dove uno scooterista di 59 anni, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada piombando in un canale di scolo che scorre lungo la strada. L’incidente è avvenuto nel tratto vicino alla costa, in territorio di Altidona. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio, i carabinieri di Pedaso e i vigili del fuoco. Lo scooterista è stato assistito dai sanitari e non ha riportato gravi conseguenze. Ancora da accertare le cause alla base dell’uscita di strada. A questo penseranno i carabinieri che si sono anche occupati di regolare il traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dello scooter, proprio dietro a una curva.