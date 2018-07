Con l'auto nella scarpata tre ragazze finiscono al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIDONA - Tre ragazze tutte giovanissime sono finite al pronto soccorso per le ferite riportate in un fuoristrada mentre tornavano dal mare. E' successo sulla provinciale Valdaso. Le tre ragazze stavano andando verso l'interno quando, all'improvviso, la conducente ha perso il controllo del mezzo urtado il Guard ail con l'auto che è finita nella scarpata. L'allarme è scattato sibito e sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Verde Valdaso e della Croce Azzurra di Porto San Goprgio oltre ai pompieri di Fermo. Le tre giovani sono state medicate sul posto e poi portate al pronto soccorso. Pe tutte e tre contusioni e ferite varie ma nulla di preoccupante. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Pedaso per i rilievi dell'incidente.