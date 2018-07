Sterpaglie in fiamme sulla statale, allarme tra i turisti della costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIDONA - Sterpaglie in fiamme a Marina di Altidona. A bruciare tra la Statale e la ferrovia quasi 300 metri lineari di scarpata che hanno allarmato e non poco i tanti turisti presenti sulla costa. I pompieri di Fermo sono arrvati sul posto con 4 mezzi isieme alla polizia municipale che ha regolato il traffico e carabinieri e polizia stradale. L'allarme è cessato poco dopo grazie al lavoro certosino svolto dai pompieri.La prima ipotesi è che le fiamme siano state sprigionate da qualche scintilla di un treno in transito o dalla solita sigaretta lanciata da qualche automobilista. L'appello rivolto a tutti è di prestare la massima attenzione viste anche le alte temperature di questi giorni che facilitano gli incendi.