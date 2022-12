Altidona, paura in hotel, la lite tra ucraini ubriachi finisce male: coltellate alla coscia del rivale

ALTIDONA - La rissa tra ucraini ubriachi finisce male ed uno dei due colpisce a coltellate il rivale, ferendolo alla coscia: paura ieri sera in una struttura ricettiva di Altidona.

L'allarme è scattato ieri sera in un struttura ricettiva di Altidona, quando ai carabinieri sono giunte diverse segnalazioni di una violenta lite in corso tra due uomini ucraini. Gunti sul posto i miltari, coadiuvati dai colleghi di Fermo, hanno trovato un ucraino 44enne, visibilmente ubriaco, sanguinante, dopo essere stato colpito alla coscia da alcune coltellate. Responsabile un suo connazionale 37enne, anch'egli visibilmente alterato dall'abuso di alcolici, che l'aveva colpito al culmine di una lite generata da futili motivi e resa più accesa dai fumi dell'alcol. I militari hanno rintracciato l'aggressore in un'altra stanza della stessa struttura, dove hanno trovato anche due coltelli, di cui uno, con lama di 10 cm, ancora sporco di sangue. L'uomo è stato denunciato lesioni personali aggravate e per porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere. Il ferito è stato portato all'ospedale, dove gli sono state riscontate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.