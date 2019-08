Benzinaio assalito e rapinato del borsello: dentro c'erano 15mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIDONA - Colpo fulmineo ed un benzinaio, che vede sparire in un amen l'incasso del self service: circa 15mila euro.E' successo ieri sera in un distributore di carburanti a Marina di Altidona ed il bandito, o i banditi, aveva studiato tutto con cura. Il benzinaio aveva infatti appena prelevato l'incasso dalla colonnina del self service per portarlo alla cassa continua, quando è stato spintonato alle spalle e derubato del borsello con i soldi. L'uomo si è dato subito alla fuga, probabilmente poco lontano c'era un complice ad attenderlo in auto. Sull'accaduto indagano i carabinieri.