Armadio cade addosso a una bambina di 5 anni Soccorsa in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIDONA - Allarme questa mattina a Marina di Altidona per una bambina di 5 anni, rimasta vittima di un incidente domestico. La piccola in vacanza nel Fermano con la sua famiglia, è stata colpita da un armadio presente nell'abitazione che le sarebbe caduto addosso.Subito sono stati allertati i soccorsi anche se la piccola, dalle prime informazioni, è rimasta sempre cosciente. Vista la particolarità della situazione, i sanitari del 118 hanno deciso di allertare l'eliambulanza che è atterratta in un campo sportivo del quartiere. La bambina è stata trasferita ad Ancona dove è stata affidata alle cure dei sanitari.