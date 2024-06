ALTIDONA Il parco Due ponti di Marina di Altidona apre le porte a due festival musicali presentati ieri alla Sala Lussu. Uno è il festival Shaka brah da domani a domenica indirizzato «al pubblico giovane di adolescenti - spiega la sindaca Giuliana Porrà -: non poteva esserci cornice migliore del nostro parco immerso nel verde. Altidona cresce, in termini culturali, di popolazione e di riqualificazione del territorio. È necessario renderla il più visibile possibile e questi eventi live ce ne danno l'occasione».

APPROFONDIMENTI LA RIQUALIFICAZIONE Edilizia pubblica residenziale a Fermo: cantiere a Palazzo Trevisani per il miglioramento sismico MODA Fermo, pronti per il Pitti Uomo: una decina di aziende in partenza dal distretto

L’estate

L'altro festival è il Summer Rock festival, dal 30 agosto al 1° settembre: «Noi mettiamo a disposizione due ettari e mezzo di parco - dice ancora - per accogliere un pubblico importante. Lavoriamo anche per destagionalizzare così a giugno e settembre, anche le attività commerciali e ricettive, potranno avere un riscontro positivo rispetto alle nostre iniziative». Collegato alla novità dei festival c’è l'evento della Pro Loco che quest'anno festeggia i 50 anni della Sagra della polenta con le lumache dal 3 al 6 agosto, con lo show cooking di Enrico Mazzaroni.

A curare l'organizzazione dei festival, per Noma 21, Suzanna Ndreu, che collabora con l'amministrazione dall'anno scorso: «Marina di Altidona si trova - dice - in una posizione ottima, da qui l'idea di poter investire e sfruttare un posto che merita moltissimo. Abbiamo deciso di portare queste iniziative che saranno a cavallo di giugno, luglio e agosto. A giugno l'evento sarà incentrato sul rap. Sono molto contenta della collaborazione con il comune che ci ha sempre sostenuto». Il genere rap «è stata una scelta - rimarca Paolo Lelli - dettata anche dai numeri che sta facendo il rap che sforna dischi d'oro. Abbiamo coinvolto gli artisti fondatori del genere e colossi del rap italiano. Avremo, fra gli artisti locali, Claver Gold venerdì (domani, ndr). Vogliamo coinvolgere anche il reggae perché la location si presta. Abbiamo nomi importanti che accarezzano una bella nicchia di pubblico».

Il palco sarà chiuso e l'ingresso agli spettacoli sarà a pagamento, con 3 date gratuite su 9 date. Ovviamente non mancheranno gli stand gastronomici. Esperto nell'organizzazione di eventi heavy metal, Vittorio Amoni di LightHouse Entertainment sottolinea: «Gestiamo una serie di artisti. Siamo innamorati del parco Due ponti. Veniamo dalla tradizione del rock heavy metal e dopo il Covid, abbiamo deciso d'invertire la tendenza e diventare profeti in patria investendo nel centro Italia e dando una location alternativa e bella come il parco Due ponti, dove far sfogare tutta la musica rock».