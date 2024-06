PEDASO Continua l'allarme truffe. Nelle ultime operazioni condotte dai Carabinieri sono arrivate sette denunce, in tutta la zona del fermano, per una serie di tentativi ai danni prevalentemente di anziani.

Le indagini

Nel primo caso, i carabinieri hanno denunciato per truffa una donna 59enne veneta, che come accertato mediante l'analisi dei tabulati telefonici aveva sottoscritto un contratto con la vittima poi rivelatosi falso per la fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico e facendosi accreditare su un conto corrente a lei intestato, la somma di euro 11.000 euro. Sempre a Pedaso i militari dell’Arma, all’esito degli accertamenti avviati a seguito della querela del titolare della struttura turistico- ricettiva “Mirage”, hanno denunciato per insolvenza fraudolenta in concorso, tre albanesi (tra i 45 e i 65 anni) i quali dissimulando il loro stato di insolvenza, non hanno pagato il dovuto per la loro permanenza, arrecando un danno patrimoniale di 2mila euro alla struttura. Ancora a Pedaso i militari della locale Stazione hanno identificato e denunciato per truffa in concorso tre persone provenienti da Sardegna, Calabria e Sicilia, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, tutti pregiudicati. Gli stessi, come accertato dai carabinieri, al fine di trarne un ingiusto profitto, avevano pubblicizzato sul sito online “market place” la vendita di un’autovettura, inducendo la vittima, con raggiri, ad accreditare la somma complessiva di 4.500 euro su postepay a loro intestate, per poi rendersi irreperibili. Infine, è stato denunciato per truffa un 69enne romano pregiudicato: lo stesso, come dimostrato dai militari, al fine di trarne un ingiusto profitto, fingendosi operatore della banca di riferimento della vittima, paventando lauti guadagni, aveva contattato la stessa telefonicamente, riuscendo a farsi versare sul proprio conto corrente la somma totale di 1700 euro.