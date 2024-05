PORTO SAN GIORGIO Coast to Coast, domani alle 21, a Bambinopoli. Un evento musicale che nasce dal disagio giovanile e attraverso prevenzione ed educativa di strada può fornire soluzioni. Sono 15 i ragazzi con la passione per la musica trap che hanno ideato l'evento, del quale faranno parte anche 7 operatori di strada. «Abbiamo scelto la musica come linguaggio universale - spiega Riccardo Roganti - per dare valore e identità al territorio e all'interno della nostra cittadina. Noi ce la metteremo tutta per diffondere il nostro messaggio di eguaglianza e rispetto».

L’impegno

Il sindaco Valerio Vesprini, ieri mattina, ha presentato l'evento organizzato dagli assessorati al Sociale e Politiche giovanili: «Presentiamo un evento nato in collaborazione con l'Ast, il dipartimento del Sert: è un progetto legato all'educativa di strada che coinvolgerà le operatrici che cercano di raggiungere i ragazzi in strada per conoscerne le problematiche e dargli delle risposte. A noi sta molto a cuore il discorso dell'educativa di strada, per prevenire i fatti accaduti che riguardano la sicurezza. Ci sono ragazzi che vengono a picchiarsi a Porto San Giorgio. Vogliamo capire il disagio dei giovani e cercare soluzioni». Coast to Coast si svolgerà dalle 21 a mezzanotte. «Siamo l'unico servizio territoriale delle Marche - dice Giorgio Pannelli del Sert - :che ha un'unità di strada con operatori interni. Noi apparteniamo al servizio sanitario, per noi prevenzione è cercare di curare la salute, sapendo che i messaggi calati dall'alto non sono efficaci». Ci sarà anche la Croce Azzurra: «La nostra realtà - dice Daniele Chiarini, volontario - è anche sociale. Saremo lì per far capire come funziona il sistema soccorso». Dal canto suo l'assessore Marco Tombolini dice di essere «orgoglioso di questa iniziativa fatta con il coinvolgimento della Consulta giovani e con la vicepresidente Vanessa Viozzi». In chiusura l'assessora Carlotta Lanciotti: «Mi preme sottolineare che questo progetto nasce da lontano. È il primo frutto come evento organizzato con i ragazzi. Collaboriamo con l'Ast da tempo».