FERMO Taglio del nastro a Capodarco per la Comunità Sant’Andrea (Casa Mauro). La struttura è dedicata a giovani adulti con disabilità psicofisica grave e gravissima. Una villetta a due piani a poca distanza dalla Comunità guidata da don Vinicio Albanesi, con al piano terra gli spazi diurni con aule laboratorio, la cucina e la stanza di decompressione, nata per superare attraverso i giochi anche le crisi improvvise degli ospiti.

I piani

Sopra ci sono poi le camere con ampi spazi per garantire il passaggio delle carrozzine. Al lavoro gli specialisti e, nella notte, due operatori sociosanitari. «Per me - commenta don Vinicio - era un dovere. Queste persone le abbiamo viste crescere, alcune sono qui da vent’anni. Con il tempo e con i loro genitori abbiamo creato una grande famiglia». Fra i presenti alla cerimonia l’imprenditore Francesco De Angelis, ad dell’Ecoelpidiense, che ha contribuito a rendere possibile questo nuovo servizio di don Vinicio, il quale, ovviamente, lo ringrazia per l’impegno messo nel progetto.

«Ma spero - rimarca don Vinicio - che presto arrivino i fondi oltre a quelli garantiti da parte dell’Ecoelpidiense». Gli utenti sono 7 e presto saliranno a 12, e tutti hanno bisogno di un’attenzione particolare, quella dovuta a chi è il più fragile fra i fragili, chi ha bisogno di aiuti e attenzioni costanti. La parte sanitaria sarà gestire da Valentina Koxha della Comunità Sant’Andrea. Importante la sinergia con l’ateneo maceratese grazie all’impegno del rettore John McCourt e Catia Giaconi, titolare della cattedra di Pedagogia e didattica speciale. In campo per il progetto la ricercatrice Ilaria D’Angelo. L’obiettivo è studiare nuovi percorsi di sviluppo caregiver, educatori e professionisti.

«Puntiamo sulla comunicazione alternativa e aumentativa che mira a creare ambienti accessibili», rimarcano dall’Università. La struttura è dedicata a Mauro DeAngelis, padre di Francesco, e quest’ultimo ribadisce che realtà «come quelle di don Vinicio sono un valore aggiunto. Mio padre era molto generoso». Dal canto suo il prefetto D’Alascio, che ha espresso vicinanza e apprezzamento per l’iniziativa, ringrazia «tutte le donne e gli uomini che si sono impegnati perché potesse divenire operativa la Comunità, incarnando così in pieno lo spirito della solidarietà e della sussidiarietà che anima la nostra Costituzione». Alla cerimonia, fra gli altri, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il tenente colonnello dei carabinieri, Mirko Boccolini, e la stessa Giaconi, che è anche prorettrice vicaria dell’Università di Macerata.

La storia della Comunità Sant’Andrea nasce nel 2004, dapprima come centro diurno in risposta a un enorme vuoto del territorio fermano rispetto alla necessità di accogliere adulti con disabilità psicofisica gravissima che avevano frequentato fino al raggiungimento della maggiore età. In seguito l’evoluzione della struttura con il passaggio da centro diurno a quello residenziale, fino alla nascita dell’attuale Casa Mauro.