A14, il traffico si intensifica nel territorio marchigiano. Code a tratti fino a Porto Sant'Elpidio, incidente a Loreto

PORTO SANT'ELPIDIO - A14, sta aumentano il traffico nel tratto marchigiano. Il controesodo vive la sua seconda giornata di grandi rientri contrassegnata dal bollino rosso. Al momento gli avvisi sul traffico diffusi da Autostrade per l'Italia parlano di code a tratti tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio per traffico intenso. D'obbligo quindi prestare la massima attenzione per gli automobilisti diretti a nord. Autostrade per l'Italia segnala anche 2 chilometri di coda in uscita a Loreto provenendo da Ancona.

Decisamente più difficile, sempre sull'A14, la situazione a Pescara dove vengono segnalati 7 chilometri di coda per un incidente di 7 km Lanciano e Pescara sud. Entrata consigliata verso Pescara: Pescara sud. Uscita consigliata provenendo da Bari: Lanciano.

Sempre sull'A14, ma in direzione verso sud, Autostrade per l'Italia segnala 2 km di coda tra Pescara sud e Ortona per incidente e code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Imola per traffico intenso.

Ultimo aggiornamento: 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA