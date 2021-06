A14, il cavalcavia prende forma: fissata la notte per i lavori. Ecco quando verrà chiuso il tratto fermano

PORTO SAN GIORGIO - Pronto l’impalcato per il cavalcavia del Beato Angelico. Si continua a lavorare per il ripristino del collegamento. Il montaggio dell’impalcato inizierà sabato 12. Fonti tecniche della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, hanno fatto sapere che l’impalcato verrà posizionato appunto nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Proseguono dunque le attività di ricostruzione del nuovo impalcato metallico del cavalcavia dell’A14: le attività risultano in linea con il cronoprogramma realizzato in seguito al danneggiamento causato dall’impatto del carico di un mezzo pesante.



Per consentire il sollevamento e la messa in opera della struttura, nella notte tra il 12 e il 13 sarà pertanto temporaneamente chiuso il tratto compreso tra gli svincoli di Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Una volta posizionato il nuovo impalcato, i lavori proseguiranno nel mese di luglio senza alcun impatto sulla carreggiata autostradale, dove verrà pertanto rimosso lo scambio di carreggiata, installato per consentire le attività propedeutiche alla posa. Attualmente il cantiere vede impegnate 18 maestranze organizzate su più turni per garantire, come fanno sapere da Società Autostrade, le lavorazioni in continuità, 7 giorni su 7.



Il nuovo cavalcavia è realizzato in struttura mista acciaio e calcestruzzo, è isolato sismicamente grazie a speciali appoggi in elastomero ed è provvisto di un marciapiede, rialzato di 20 centimetri rispetto al piano viabile, per consentire il transito dei pedoni in totale sicurezza. Al termine dei lavori, seguiranno le attività di collaudo che come da procedura, consentiranno di consegnare successivamente l’opera al Comune di Porto San Giorgio, in quanto gestore della viabilità. L’intervento di smantellamento -prima- e di ripristino -poi- del ponte si è reso necessario a seguito delle conseguenze create dal sinistro stradale. L’inconveniente è dovuto infatti a un incidente, che si è verificato la passata estate, il 28 luglio, al chilometro 277, quando un rimorchio che trasportava una gru è finito fuori strada e ha così danneggiato il cavalcavia sovrastante.



Il tratto di strada sovrastante l’A14 ha subito una temporanea chiusura. L’incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi per nessuno, ha reso necessario un sopralluogo durante il quale è stato accertato il pericolo per la stabilità del cavalcavia urtato dal bilico sul quale è emerso che la gru non era stata fissata efficacemente. Il conducente del mezzo è stato multato e gli è stato ritirato il libretto di circolazione. Durante la prima fase dei lavori, è stata messa in sicurezza l’area per poi passare al rinforzo delle spalle dell’opera, allo stoccaggio e al montaggio del nuovo impalcato in acciaio. L’impalcato è realizzato con 3 travi alte un metro e 60 centimetri e sarà appoggiato su isolatori antisismici.

