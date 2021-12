A14, auto si schianta e si ribalta in corsia di sorpasso. Chiuso il tratto tra Fermo-Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Code anche sulla Statale 16

PORTO SAN GIORGIO - A14, chiuso il tratto tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona a causa di un incidente avvenuto al km 278+700. Si tratta di un'autovettura che ha sbandato ed è ferma in corsia di sorpasso.

Sul posto, dove stanno operando la polizia autostradale, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade, e i soccorsi sanitari e meccanici, sta arrivando anche l'eliambulanza del 118 Marche. L'incidente poco prima di un restringimento di carreggiata per i lavori che sono in corso sull'A14.



All'interno del tratto chiuso si è formata una coda di un chilometro. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Fermo dove, secondo quanto riferisce il sito di Autostrade, si sono formati 2 km di coda a partire da Pedaso. Coda di un chilometro segnalata anche sulla corsia opposta diretta a sud per agevolare le operazioni di ripristino. L'uscita obbligatoria ha portato tutto il traffico sulla statale 16 dove in direzione nord è un lungo serpentone di auto e camion che procede a rilento in direzione dello svincolo di Porto Sant'Elpidio.

