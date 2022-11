GROTTAMMARE - Sulla A14 Bologna -Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle gallerie, nelle quattro notti di mercoledì 30 novembre, giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 dicembre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, verso Ancona/Bologna.

Uscita alternativa



Di conseguenza, in tali notti, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno est. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Grottammare, percorrerre la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Pedaso.