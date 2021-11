A14, Autostrade segnala code di 3 chilometri tra Fermo e Grottammare. Verso nord traffico bloccato tra Teramo e Val Vibrata

FERMO - A14, traffico rallentato nel tratto marchigiano dell'autostrada. L'ultimo aggiornamento dal sito di Autostrade per l'Italia, alle 20.02, parla di una coda di 3 km tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare a causa dei lavori. Sono stati infatti riaperti i cantieri per la messa in sicurezza del tratto autostradale.

Altrettanto pesante la situazione per chè diretto nelle Marche. Sempre il sito di Autostrade, alle 19.56, tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, il traffico è bloccato con 2 km di coda a causa di un incidente che ha coinvolto sei autovetture all'altezza del km 325. Le vetture incidentate occupano tutte le corsie. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

