A14, sistemato nella notte il cavalcavia di Porto San Giorgio. Era stato abbattuto nel settembre scorso

PORTO SAN GIORGIO - A14, messo in posa il cavalcavia di Porto San Giorgio, uno dei cantieri che strozzava la viabilità sull'autostrada adriatica. Il cavalcavia di via Beato Angelico stamattina è infatti tornato al suo posto: per ora solo l’impalcato collocato nella sede dove era stato demolito l’altro lo scorso mese di settembre.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO A14, il montaggio del nuovo cavalcavia a Porto San Giorgio PORTO SAN GIORGIO Una notte di lavori con l'autostrada chiusa, ma finalmente il... LA VIABILITÀ Rallentamenti e mini code, lo stop ai cantieri ieri ha retto: ecco... L'AUTOSTRADA Incubo A14: la terza corsia è nel piano finanziario, ma i...

LEGGI ANCHE

Ha attraccato ad Ancona la Msc Splendida, la nave più grande mai arrivata nel porto dorico

Pajola, neo campione di Italia di basket con la Virtus Bologna: «Festa con i moscioli in grotta»

Al momento si vedono molti ferri, la base dove poi saranno realizzati la strada e anche un marciapiede per il camminamento dei pedoni in tutta sicurezza. Le operazioni di posa, tra preparazione e posa stessa, sono durate tutta la notte tra sabato e domenica scorsa, con il tratto di autostrada tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio chiuso dalle 21 alle 6 del mattino.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA