La vaccinazione come una scelta morale in difesa della salute come bene comune

Nonostante l’epidemia in corso riaffermi il valore della salute nella sua qualità di bene comune globale, in molti continuano a pensare che sia sufficiente tutelare le condizioni sanitarie dei cittadini all’interno dei singoli Stati, pur sapendo che nel mondo globalizzato, o si è tutti al sicuro o nessuno è al sicuro. La radice del paradosso che emerge dallo statuto dei “beni comuni” ha a che fare con la chiusura operativa di un sistema sociale (economia) e con quella mai avvenuta di una sfera di azione diversa: l’etica.

Mentre le motivazioni economiche ad agire si conoscono benissimo, non ci sono parametri sociali chiari per statuire quelle morali e ciò crea conflitto difficilmente neutralizzabile, soprattutto quando si vorrebbero dedurre interessi generali dalla somma di quelli particolari. La razionalità dell’agire economico individuale propone spesso irrazionalità nei suoi esiti sistemici, dato che il “self-interest” , alla lunga distrugge sé stesso. Per ovviare alle “macchie cieche” relative ai limiti della sua lettura della realtà, l’economia viene spesso moralizzata, ponendo i codici economici sotto il tutoraggio di una integrazione superiore rispetto a quella cui si normalmente si riferiscono.

Come ci ricorda la filosofa Laura Pennacchi, posizioni come quelle dell’individualismo economico che permeano la costruzione sociale della salute e del benessere percepito, dicono che «l’individuo detiene in modo naturalistico diritti determinati dalla propria individuale sovranità su sé stesso, dotati di una antecedenza logica e di una superiorità morale su qualunque aspetto di relazione con la collettività. La libertà individuale nasce prima, senza e perfino contro la società e lo Stato». In molti si schierano contro questa idea di libertà, legata alla prodigiosa estensione del campo semantico dell’economia. In particolare Papa Francesco usando l’espressione «nessuno si salva da solo», nell’ambito della funzione della Religione nella società iper-differenziata, riafferma un valore ben preciso, mentre resta sospeso nel vuoto quello di chi, come l’ecologo americano Garrett Hardin, sosteneva la necessità di una qualche «etica come scialuppa di salvataggio» (lifeboat ethics).

L’incerto statuto della decisione etica si mostra inevitabilmente anche nell’ambito delle scelte vaccinali. Divenendo la salute un bene sostanzialmente privato, il cui accesso è regolato dalle dinamiche del consumo (specialmente di farmaci) e dal criterio della pro-determinazione individuale del corpo, il benessere esce dal novero dei beni comuni ed entra fra quelli ad elevata «escludibilità e rivalità».

La corporeità diviene storicamente il fulcro del riconoscimento di diritti soggettivi perché «luogo dell’umano», centro di attribuzione di dignità e di libertà. Quando è proprio il corpo come nucleo nevralgico di diritto a mutarsi in potenziale veicolo di contagio, l’ovvia limitazione alle possibilità di circolazione ed espressione personale, sospende o mette in latenza proprio quei diritti che alla libera espressione della corporeità erano indissolubilmente legati. I diritti di auto-determinazione che riaffermano la dignità della persona come culmine di un processo storico, oggi determinano – in contesti agitati dalla forte preoccupazione per l’epidemia in corso – anche le condizioni per un uso egoistico, se non irresponsabile, del diritto a governare liberamente il sé, intensificando il normale cortocircuito morale nell’ambito della scelta personale.

Sentiamo ripetere che vaccinarsi è un “obbligo e dovere civico” che tutela la salute come bene collettivo, ma le stesse circostanze che hanno portato alla statuizione del consenso informato, sancendo la fine del paternalismo medico, possono ora favorire il moltiplicarsi di scelte individualizzate che propongono letture antiscientifiche – anche se perfettamente legali – dell’ampliamento della possibilità di scelta consolidatosi nelle dinamiche di costituzionalizzazione della persona. Prima dello scoppio dell’emergenza pandemica dominavano specifiche modalità sociali di controllo/governo del corpo, esprimenti criteri di definizione culturale del sano e del malato, del normale o del patologico. L’obbligo vaccinale che esprime un’alternativa esiziale quanto povera (vaccinarsi o no) nel nostro rapporto con la medicina, ripropone una inedita cessione di potere individuale sui nostri corpi a beneficio, non tanto di gestioni neo-comunitarie delle vicende di vita, ma di un ripristino - per certi versi obbligato - di quella dominanza medica il cui indebolimento aveva innescato una importante stagione di affermazione del diritto di autodeterminazione.

La coloritura morale della scelta vaccinale propone di occultare questo dato, pur sapendo che nessun sistema di funzione può legarsi al resto della società attraverso la morale. I codici della morale (buono/cattivo o stima/disistima) non potranno applicarsi a quelli della scienza o della stessa politica, ad es. dichiarando un governo strutturalmente buono e chi gli si oppone intrinsecamente cattivo. Una società differenziata in sistemi funzionali deve dunque rinunciare ad una integrazione morale perché dipenderebbe da criteri “troppo umani”, a meno che non si desideri pensare il sociale immediatamente umano, anche se ormai sono talmente numerose le evidenze del contrario, da far sembrare nostalgica la prassi comunicativa che si rivolge agli uomini quali decisori razionali, operanti tramite il condizionamento di stima e disistima. Continueremo a ricercare un’inclusione morale universale, ma all’interno di un sistema sociale che funzionerà comunque in base a criteri molto diversi, lasciandoci pur sempre liberi di credere il contrario.

