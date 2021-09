Un compagno di banco è per la vita, altro che Dad

L’Italia è il Paese in cui se non consulti lo specchio e non badi ai cigolii articolari puoi convincerti di avere ancora vent’anni. Ché intorno a te i problemi son sempre gli stessi. Prendiamo la scuola, alla vigilia del ritorno in classe, per gli studenti marchigiani la prima campanella suonerà mercoledì, per gli studenti di Bolzano è già suonata. Quali criticità erano emerse dodici mesi fa, vigilia del primo ritorno a scuola in periodo pandemico? Il sistema del trasporto pubblico: da potenziare. Le classi pollaio: da eliminare. L’aerazione delle aule: da migliorare. Le classi pollaio anche quest’anno rispondono presente all’appello. Sugli autobus sono previsti gli steward, non vorrei essere nei loro panni e la misura mi pare un pannicello caldo, meglio puntare decisi sugli orari sfalsati d’ingresso, e se a rotazione studenti e insegnanti finiranno per pranzare alle 15, pazienza. Quanto ai dispositivi per garantire un adeguato ricambio d’aria, alcune scuole hanno provveduto a installarli, la maggior parte no. Una cosa è sicura: l’anno scolastico 2021-22 non dovrà assomigliare al precedente. Whatever it takes. La didattica a distanza è strada percorribile in periodi di assoluta emergenza: per pochi giorni, non per mesi interi. Il ricorso intensivo alla didattica a distanza ha comportato un crollo del livello di apprendimento e sofferenze psicologiche serie. Non funziona, punto. E non è un caso - novità dell’anno, e ti coglie il vago sospetto di non esser più ventenne - che mai come in questi giorni bambini e ragazzi, la gran parte almeno, siano impazienti di tornare sui banchi e ritrovare tutti gli amici. Le alzatacce, le corse trafelate per arrivare in orario (più o meno), le spiegazioni noiose, l’impossibilità di andare al mare il clima ancora invitando? Seccature tollerabili anzi desiderate, pur di ritrovarsi fianco a fianco tutti insieme tutte le mattine, anche il compagno che ti sta sulle scatole, quello che fuori dall’aula eviti con cura, perfino lui ti è mancato. Se tutto andrà bene, se la curva del contagio non farà impennate degne di motociclista festante, non sarà comunque un anno del tutto normale. Vaccinati o no, la mascherina resta obbligatoria, e la maschera è facile sopportarla quando sei impegnato in qualcosa che ti piace, ma se sei sottoposto a una scarica di rosa rosae può esser fastidiosa molto. Mi pare sia passata di moda l’espressione «rime buccali» - che anche i burocrati abbiano sviluppato il senso del ridicolo? - ma il distanziamento rimane, un metro almeno. Il che significa un altro anno senza compagno di banco. Perdita secca e gravissima. Il compagno di banco è la figura più importante dell’intera istituzione scolastica. Quello a cui ripenserai con affetto a decenni di distanza dall’ultimo incontro. Sono le coppie di compagni di banco a creare il suono inconfondibile di un’aula scolastica, il brusio di sottofondo tipo pentola di fagioli sul fuoco. Brusio interrotto da saltuari, sguaiati acuti provenienti dalla cattedra: «Bastaaaa!». Interrotto per trenta secondi al massimo, poi i fagioli riprendono a bollire, e d’altro canto quale migliore occasione per accordarsi sull’uscita pomeridiana della spiegazione delle equazioni di secondo grado? Il pomeriggio incombe, l’equazione può attendere. Il compagno di banco che pasticcia il tuo diario mentre tu pasticci il suo, è già tanto se rimane un francobollo bianco per annotare i compiti a casa. Il compagno di banco che quando dalla cattedra piove una domanda a tradimento, gli lanci un’occhiata implorante e lui, onestissimo, ti sussurra «non lo so». Il compagno di banco che, insieme, senza dar nell’occhio e nell’orecchio, durante il compito in classe lo fate camminare il banco, per avvicinarvi ai due davanti che qualcosa hanno studiato, loro. Mi chiedo come faranno, i distanziati studenti e mascherati del 2021-22 a crear l’indispensabile effetto pentola di fagioli, anche la maschera non aiuta, obbliga ad alzare la voce. Quali strategie per copiare? Non ne ho la minima idea. So tuttavia che le difficoltà aguzzano l’ingegno, sono certo che in qualche modo faranno e riusciranno a vivere un anno (quasi) normale. Perché così deve essere, in faccia a Delta. Whatever it takes.

*Opinionista e critico cinematografico



