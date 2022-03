Gli effetti della guerra sull’economia ma per le Marche una via d’uscita c’è

Vi è ampio consenso, in Italia e negli altri paesi della Ue, sulla necessità di reagire all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, attraverso aiuti all’aggredito e sanzioni all’aggressore. Vi è dibattito, come è ovvio, sulla natura e sull’entità degli aiuti e delle sanzioni, ma pochi mettono in dubbio la loro necessità. Nel caso delle sanzioni economiche è stato più volte ricordato che esse hanno conseguenze anche sulle nostre economie. Gli interventi messi in campo hanno dei costi; tanto più elevati quanto più si cerca di renderli efficaci. Il grado di accettazione e di consenso su questi costi dipende anche da come sono ripartiti a livello individuale e collettivo. Occorre evitare che pesino in modo sperequato su persone, imprese o territori o su categorie già svantaggiate. Nel caso dell’import di beni dalla Russia l’impatto è relativamente omogeneo sulle famiglie e sui diversi settori economici poiché si tratta in larga misura di beni energetici e di materie prime. In questo caso la sperequazione è determinata dal fatto che i beni di prima necessità, dal riscaldamento ai trasporti o all’alimentare, pesano in proporzione maggiore sul reddito delle famiglie meno abbienti. E’ verso queste ultime, quindi, che andrebbero messi in atto meccanismi compensativi. Vi sono anche attività economiche più direttamente colpite dall’incremento dei costi energetici, in particolare quello dei carburanti. Anche in questo caso andrebbero messe in atto misure specifiche, che non potranno sterilizzare completamente gli aumenti ma possono ridurne l’incidenza su specifiche categorie. Nel caso dell’import di risorse energetiche è anche evidente il diverso impatto fra i paesi Ue a seconda della maggiore o minore dipendenza dalle fonti energetiche esterne. In attesa di interventi di lungo periodo che consentano una migliore diversificazione delle fonti energetiche ed una maggiore autonomia a livello Ue, occorrerebbe mettere in atto meccanismi compensativi e di ripartizione dei costi fra i diversi stati dell’Unione. Le restrizioni all’export generano maggiori disparità poiché il loro impatto è molto diverso fra settori, territori o anche singole imprese. E’ noto che le Marche sono fra le regioni italiane maggiormente esposte alle restrizioni dell’export verso la Russia insieme ad Emilia Romagna e Veneto. In realtà, gran parte dell’impatto negativo per l’export regionale verso la Russia c’era già stato a partire dal 2014, con l’introduzione delle sanzioni per l’annessione della Crimea. A causa di queste sanzioni l’Italia ha perso fra il 2013 e il 2021 oltre 24 miliardi di export. Per le Marche, dopo il picco di 747 milioni di euro raggiunto nel 2012 l’export verso la Russia è declinato bruscamente a 420 milioni nel 2015 e a meno di 300 milioni a partire nel 2020. La riduzione dell’export verso la Russia tra il 2013 e il 2021 è stato particolarmente rilevante nella nostra regione (-59,6%), decisamente superiore a quanto avvenuto in Veneto (-26,2%) e in Emilia-Romagna (-25,2%). Questo è dovuto al fatto che una quota consistente dell’export marchigiano verso questo paese è costituito dalle calzature e il settore della moda è stato quello nel quale il calo dell’export in questo periodo è stato maggiore. Dopo il picco di 329 milioni di euro nel 2013 il valore dell’export marchigiano verso la Russia è sceso sotto i 100 milioni di euro nel 2020, ed è destinato a contrarsi ulteriormente. La Russia è un mercato rilevante ma non determinante: il suo peso sull’export calzaturiero nel 2020 era dell’8%. L’export di calzature delle Marche è passato da 2 miliardi di euro nel 2015 a 1,18 nel 2020; un calo drammatico cui hanno contribuito la Russia e il Covid ma che deriva anche da problemi strutturali associati alle carenze nella capacità innovativa e nella diversificazione dei mercati di sbocco. Sono i temi affrontati nei dibattiti al Micam (la fiera di settore appena conclusa) e ampiamente riportati da questo giornale nei giorni scorsi. Il settore calzaturiero regionale ha le risorse e le capacità per affrontarli, ma è evidente la necessità di intervenire in modo rapido ed efficace quando vi sono shock improvvisi che investono specifiche imprese o territori.

* Docente di Economia alla Politecnica delle Marche

e coordinatore Fondazione Merloni

