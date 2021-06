Lo specialismo, il requisito paradossale della moderna società della conoscenza

Mercoledì 11 giugno, con il solito, garbato nitore analitico, il prof. Donato Iacobucci, Ordinario di Economia all’Università Politecnica delle Marche, ha affrontato sul Corriere Adriatico il tema della tradizionale contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica, sostenendo la necessità di percorsi interdisciplinari, non solo per incrementare la cultura generale, ma soprattutto per scongiurare i rischi di un “sapere dimezzato” che trova nello specialismo la sua legittimazione e nella ristrettezza delle visioni il suo paradosso. La questione ha sempre riscosso interesse, ma ad incauti entusiasmi, hanno spesso fatto seguito obbligate prese di distanza, discretizzate nella colta curiosità dell’intellettuale di professione. La sociologia ha dibattuto a lungo sui benefici effetti del “contagio disciplinare”, anche se da sempre c’è uno squilibrio a favore delle “scienze dure” che vedono i loro strumenti analitici facilmente assimilati da quelle “dolci” (raramente accade il contrario). In un volume non a caso intitolato “L’incerta alleanza”, il sociologo Luciano Gallino non nascondeva le difficoltà di uno scambio di paradigmi, anche al livello aurorale dei «modelli di relazioni tra scienze umane e scienze naturali». Per riaffermare l’unicità del sapere, la teorica dell’educazione Georgette Yakman modificò l’acronimo Stem (Science-Technology-Engineering-Mathmatics) in Steam, con l’integrazione di “Arts”, intendendo le arti come un vertice del sapere umanistico da tenere in debita considerazione. Spesso si chiama in causa la responsabilità degli studiosi tutti che, pur dovendo rispettare i codici distintivi del loro sapere, non possono cedere alle lusinghe dell’iper-specializzazione, rischiando un’auto-reclusione della conoscenza. Se il filosofo Umberto Galimberti sostiene che «la “tecno-scienza”, riducendo fatica del lavoro ed atrocità del dolore, concorre ad una redenzione», lo scopo del pensiero umanistico sarebbe la difesa dell’umano dalla logica della catena tecnologica, che «capta il nostrum del presente», dissociando ogni risultato ottenuto dall’auspicabile incremento di libertà, giustizia o felicità. Privilegiando il notum della storia, i saperi umanistici - anche se in serio affanno - continuano ad abitare le domande di senso, mentre il sapere scientifico-tecnologico celebra quotidianamente i suoi trionfi, derivanti dallo spirito di un’epoca che «all’ipertrofia dei mezzi associa l’atrofia dei fini», come ripetutamente denunciato dal filosofo Paul Ricoeur. Quali esigenze generali si esprimono nella questione dell’interdisciplinarietà? La nostra è una società a “differenziazione funzionale” che esprime un gradiente di complessità enorme rispetto alle società del passato e siccome l’inclusione e l’esclusione assumono forme diverse a seconda del tipo di società in cui si è persona, occorre stare attenti ai facili recuperi di patrimoni d’esperienza passati nel tentativo di adattarli alle condizioni presenti. La nostra è una società che consente di partecipare a tutte le forme di azione e le eventuali differenze tra persone non sono stabilite dalla forma della differenziazione, perché la struttura sociale si fonda su un elevato coefficiente di generalizzazione. L’enorme incremento della complessità strutturale degli ultimi secoli, fa si che compiere delle azioni in vista di uno scopo, comporti inevitabilmente delle forti responsabilità, mentre nell’ordine del fare ogni persona può limitarsi ad eseguire bene il suo compito, senza essere responsabile dello scopo finale. Propendere qui per il politically correct o uncorrect è irrilevante. Lo spiegava magistralmente il sociologo Niklas Luhmann: «In ogni sistema sociale esiste una latenza, cioè un modo di celare all’osservazione determinati presupposti dell’operatività generale raggiunta, mantenendo così l’unità dell’agire relativamente non problematica». Riscoprire il senso e “padroneggiare il nostro destino” vorrebbe dire rendere trasparenti i presupposti funzionali della società differenziata? I sistemi sociali proteggono alcuni fondamenti del proprio ordine, probabilmente agendo anche sulle forme di disumanizzazione e di fine del legame sociale. Si è detto che l’età della tecnica e della velocizzazione ci conduce dalla primazia dell’agire al gregariato del “fare” (diventiamo attivatori involontari di super-dispositivi) e ciò rende la società tardo-moderna incline all’apertura di spazi autocritici di tipo umanistico ed ecologico, spinti da un’auto-percezione che si specchia sempre più spesso nella domanda: ”come si deve essere?” e non in quella “cosa si deve essere”? Tuttavia, cresce anche una “crossing reaction” (reazione di attraversamento), dettata dalla consapevolezza di potersi servire solo della tecnica nel momento in cui, ad es. i problemi umani ed ecologici vengono considerati sotto l’aspetto delle misure concrete da adottare e degli eventuali costi da sopportare. Le perorazioni umanistiche sembrano seguire il destino funzionale degli orientamenti morali. Una società differenziata in sistemi funzionali deve rinunciare ad una integrazione morale conservando nello stesso tempo la prassi comunicativa tradizionale che si rivolge agli uomini quali persone esposte a passioni e conflitti (permane l’inclusione morale, ma la nostra società procede senza integrazione morale della sua struttura). Dunque, se dal lato della comunicazione, si manterrà inalterato il fascino del discorso centrato sulle esigenze specifiche dell’umanesimo, non dovremmo dimenticare che l’uomo “possessor mundi” (Cartesio), ha determinato le condizioni socio-strutturali per mutare il sistema tecno-scientifico in un “possessor homini”.

